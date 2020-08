Tennis

Tennis : Roger Federer révèle les secrets de sa réussite !

Publié le 30 août 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 30 août 2020 à 21h46

A 39 ans, Roger Federer apparaît plus que jamais proche de la retraite. Le recordman de titres du Grand Chelem est revenu sur ce qui faisait son succès.

Roger Federer est sans aucun doute l’un des joueurs les plus appréciés et les plus légendaires du circuit ATP. A 39 ans, le recordman de sacre en Grand Chelem (20 titres) est encore aujourd’hui l’un des meilleurs, mais est rattrapé par ses rivaux, comme en témoigne la demi-finale de l’Open d’Australie 2020 face à Novak Djokovic (3-0 pour le Serbe). Alors qu’il a récemment déclaré forfait pour l’US Open, il pourrait voir le numéro 1 mondial revenir à deux titres de son record. A l’heure du bilan Roger Federer est revenu sur ce qui a tenu un rôle dans son succès.

Un bon entourage et un bon état d’esprit, la clé du succès ?