Tennis : Novak Djokovic s’exprime sur les conditions de jeu de l’US Open !

Publié le 27 août 2020 à 23h35 par La rédaction

A quelques jours du début de l’US Open, Novak Djokovic est revenu sur les conditions du déroulement du tournoi, qui a vu plusieurs stars déclarer forfait en raison de la crise sanitaire.

La 137e édition de l’US Open aura une saveur particulière alors que les Etats-Unis et le monde sont traversés par la pandémie mondiale de COVID-19. Si le Grand Chelem a été maintenu, contrairement à Wimbledon, il aura lieu dans des conditions uniques, qui ont entraîné une vague de forfaits, même chez les favoris tels que Roger Federer et Rafael Nadal. Numéro 1 mondial, Novak Djokovic a quant à lui confirmé sa présence, et tentera de remporter son 18e titre en Grand Chelem et ainsi de respectivement revenir à un et deux titres de Rafael Nadal et Roger Federer.

«J'ai besoin de l'expérimenter pour vraiment l'absorber dans mon corps et mon esprit»