Tennis

Tennis : Novak Djokovic se confie sur son énorme série d’invincibilité !

Publié le 26 août 2020 à 13h35 par T.M.

Grâce à sa victoire sur Tennys Sandgren, Novak Djokovic est désormais sur une série de 20 victoires consécutives. Envisage-t-il alors de rester invaincu en 2020 ? Le Serbe a répondu.

Au contraire de certains, Novak Djokovic a lui fait le choix de participer à l’US Open. Dans quelques jours, le Serbe prendra donc part au tournoi du Grand Chelem pour espérer bien évidemment le remporter. En attendant, il se prépare en jouant le Masters 1000 de Cincinnati. Le Serbe vient d’ailleurs de s’imposer face à Tennys Sandgren. Une victoire qui lui permet de continuer sa folle série de victoires consécutives en 2020. Désormais, Djokovic en est à 20. Jusqu’où s’arrêtera-t-il ? Une incroyable série, mais rester invaincu n’est pas une priorité à ses yeux…

« Pas mon objectif »