Grosse tension au PSG, il dit tout !

Battu par le Borussia Dortmund mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG était sous haute tension en Allemagne ! Marquinhos a notamment affiché un certain agacement à l'égard d'Ousmane Dembélé en seconde période, et le défenseur central brésilien du PSG s'en est expliqué après le coup de sifflet final.

C'est un fait, le PSG n'a pas rendu sa plus belle copie de la saison mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions, loin de là. Les hommes de Luis Enrique ont cruellement manqué d'efficacité offensive, et se sont finalement inclinés en Allemagne (1-0). Un PSG qui a affiché certaines tensions, et un scène bien spécifique a frappé aux yeux des observateurs en seconde période avec un gros coup de gueule signé Marquinhos.

Marquinhos agacé par Dembélé

Alors que le PSG a hérité d'un corner à la 52e minute de jeu finalement joué en retrait par Ousmane Dembélé pour Fabian Ruiz (qui a perdu le ballon dans la foulée sur un mauvais contrôle), Marquinhos s'est alors mis à hurler sur son coéquipier, lui reprochant de ne pas avoir mis le ballon dans la surface de réparation où l'ensemble des grands gabarits parisiens étaient montés. La scène a rapidement fait le buzz, et le capitaine du PSG s'en est expliqué dès le coup de sifflet final au micro de Canal + .

« Nous, on monte et c'est dur de faire le retour après »