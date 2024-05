Le PSG fait une promesse avec Luis Enrique

Amadou Diawara

Opposé au Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir, le PSG a perdu au Signal Iduna Park. Avant le match retour ce mardi au Parc des Princes, Marquinhos a annoncé la couleur. Et à en croire le capitaine du PSG, Luis Enrique a la recette miracle pour renverser le BVB.

Après la Real Socieadad et le FC Barcelone, le PSG affronte le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ce mercredi soir, le club de la capitale s'est incliné au Signal Iduna Park en demi-finale aller de la compétition (1-0). Interrogé en zone mixte après la défaite du PSG, Marquinhos a affirmé que Luis Enrique allait leur donner la solution pour renverser le Borussia Dortmund ce mardi soir au Parc des Princes.

«Le coach va nous rendre meilleurs»

« Je pense qu’il nous a manqué ces buts, on a pris un but aussi sur des détails qu’on avait travaillé, il ne faut pas prendre de but comme ça en profondeur, et ce sont des détails qui font la différence sur une demi-finale. En deuxième mi-temps, on a eu des occasions, mais on n’a pas su les concrétiser. C'était un match ouvert avec deux équipes qui produisent du jeu offensivement, qui aiment avoir le ballon. C'est une première mi-temps en dessous de nos attentes, mais la deuxième était mieux, on a mieux pressé, on a récupéré le ballon et on a eu plus d’occasions. Voilà 1-0, une défaite, mais maintenant il y a le retour. On connaît notre force au Parc, on l’a déjà fait, il faut travailler, bien récupérer, et je suis sûr aussi que le coach va nous parler et nous montrer ce qu’on a mal fait et nous rendre meilleurs » , a précisé Marquinhos, avant d'en rajouter une couche.

«S’ils pensent que c’est déjà gagné, ils se trompent»