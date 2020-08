Tennis

Tennis : Federer, record... Le grand objectif de Novak Djokovic !

Publié le 20 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Après une longue hésitation, Novak Djokovic participera bien à l’US Open qui commencera le lundi 31 août. Ce tournoi sera une étape majeure pour le Serbe qui souhaite battre le record de Roger Federer.

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, nombreux sont les joueurs et joueuses qui ont déclaré qu’ils seraient absents à New-York pour l'US Open. Simona Halep, Rafael Nadal, Stan Wawrinka et Nick Kyrgios ont tous déclaré forfait au nom de la santé de tous. Novak Djokovic sera, lui tout de même présent pour l’US Open le 31 août et le tournoi de Cincinnati le 22 août.

Battre Roger Federer