Tennis

Tennis : Federer, Nadal… Ce message fort pour l'US Open !

Publié le 16 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Absents de l’US Open, Rafael Nadal et Roger Federer ont décidé de ne pas se rendre au Grand Chelem. Un choix moins grave que prévu comme l’a expliqué le coach de l'équipe suisse de Fed Cup, Heinz Günthardt.

Le Fed Cup reste encore sous le feu des projecteurs. Alors que les organisateurs ont décidé de maintenir le Grand Chelem en pleine période d Covid-19, les joueurs professionnels ont dû faire un choix. Certains ont accepté de se rendre aux États-Unis à l’image de Novak Djokovic alors que les deux autres membres du Big 3 ont refusé l’invitation à savoir Rafael Nadal et Roger Federer. Un choix qui pourrait discréditer l’US Open au niveau sportif avec l’absence du numéro 2 et 4 mondial. Cependant ce n’est pas l’avis d'Heinz Günthardt, coach de Roger Federer en Fed Cup…

« L’absence de Federer et Nadal n'impactera pas l’importance de L’US Open »