Tennis : Nadal, Djokovic, Federer… Le clan Nadal leur rend hommage !

Publié le 12 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Omniprésent depuis de nombreuses années, le Big 3 constitué de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer continue de dominer le tennis mondial. Un fait qui s’explique par une question de mentalité comme l’observe Toni Nadal.

Vainqueurs de tous les tournois du Grand Chelems, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont marqué leurs empreintes le tennis mondial. Avec 56 titres de Grand Chelem à eux trois, ses joueurs sont ainsi appelés le Big 3 car ils se partagent depuis des années les trophées aux dépens de la nouvelle génération. Une nouvelle génération qui a encore du mal à les concurrencer malgré l’émergence de Dominic Thiem, numéro 3 actuellement. Face à ce manque de concurrence, l’ancien entraîneur de Rafael Nadal, Toni Nadal a tenu à expliquer pourquoi les nouveaux joueurs n’arrivent pas à reproduire le niveau de performance du Big 3.

« Quand ils ne jouent pas bien, ils se battent et gagnent généralement »