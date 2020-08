Tennis

Tennis : Nick Kyrgios s’explique sur sa décision pour l’US Open

Publié le 12 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Outre Rafael Nadal, Nick Kyrgios a aussi annoncé qu’il ne participerait pas à l’US Open. Désormais, l’Australien s’explique concernant sa décision, motivée par la pandémie de Covid-19, mais pas seulement…

Nick Kyrgios avait pris une décision retentissante concernant l’US Open. Après avoir clamé à plusieurs reprises qu’il fallait annuler le tournoi en raison de la pandémie de Covid-19 ou encore en raison du mouvement Black Lives Matter et des émeutes liées à celui-ci, l’Australien avait pris la décision de ne pas participer au tournoi. Un mouvement rapidement suivi par Rafael Nadal, qui a lui aussi annoncé qu’il n’irait pas aux Etats-Unis pour disputer le tournoi. Et Nick Kyrgios a tenu à expliquer sa décision…

« C’était une décision facile pour moi »