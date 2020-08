Tennis

Tennis : Nick Kyrgios pessimiste pour l’Open d’Australie 2021 !

Publié le 6 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Après le report de nombreux tournois du circuit ATP suite à la pandémie de Covid-19, les joueurs préfèrent annuler leur participation à certains tournois. C’est le cas de Nick Kyrgios, qui n’ira pas à l’US Open, et qui ne sait toujours pas s’il participera à Roland-Garros. Et ce dernier semble également pessimiste pour l’Open d’Australie 2021…

Nick Kyrgios n’est pas forcément connu pour son optimisme. Très bavard sur les réseaux sociaux, l’Australien n’avait pas manqué l’occasion de critiquer les choix des participants de l’Adria Tour, et notamment Novak Djokovic, après la vague de tests positifs au Covid-19 lors du tournoi. Le numéro 40 mondial, qui n’ira pas à l’US Open et remet aujoud’hui en cause sa participation à Roland-Garros, se montre également pessimiste pour l’Open d’Australie 2021 au vu de la progression de l’épidémie au niveau mondial…

« Je ne suis pas sûr que l’Open d’Australie aura lieu »