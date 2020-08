Tennis

Tennis : Richard Gasquet lance un gros avertissement avant l’US Open !

Publié le 3 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’il a annoncé sa participation à l’US Open, Richard Gasquet a tenu à adresser un avertissement aux joueurs qui vont disputer le tournoi américain.

C’est le sujet de tous les débats. Faut-il maintenir l’US Open en pleine période de Covid-19 où on constate une augmentation aux États-Unis ? Programmé entre le 31 août et le 14 septembre, le tournoi américain divise les joueurs professionnels comme Nick Kyrgios qui refuse de s’y rendre. À l’inverse, d’autres joueurs ont décidé d'y participer comme Richard Gasquet qui a avoué que « ce sera l’endroit le plus sûr de la terre » . Toutefois, le tennisman français a tenu à lancer un avertissement aux professionnels qui comptent participer au tournoi américain.

« Si tu fais le con, c’est dehors »