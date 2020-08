Tennis

Tennis : Nick Kyrgios s’interroge sur sa participation à Roland-Garros !

Publié le 6 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Après avoir sévèrement taclé Novak Djokovic pour sa participation à l’Adria Tour (et le fiasco qui en a découlé) et sa non-participation à l’US Open, Nick Kyrgios s’interroge aujourd’hui concernant sa présence à Roland-Garros, qui semble être de plus en plus floue…

Nick Kyrgios n’a pas la langue dans sa poche. Après le fiasco de l’Adria Tour, qui a vu un bon nombre de sportifs, dont Novak Djokovic, être testés positifs au Covid-19, l’Australien n’avait pas manqué de critiquer les participants au tournoi. Le numéro 40 mondial a également pris la décision de ne pas participer à l’US Open, tout comme Rafael Nadal, en raison de l’épidémie de Coronvairus qui frappe toujours violemment les Etats-Unis. Et ce tournoi pourrait bien ne pas être le seul que l’Australien manquera cette saison…

Pas de Roland-Garros ?