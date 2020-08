Tennis

Tennis : La folle anecdote de Novak Djokovic sur sa toute première défaite

Publié le 3 août 2020 à 11h35 par A.D.

Lors de son premier tournoi, Novak Djokovic avait huit ans. Comme il l'a lui-même confié, l'ogre serbe a pleuré lors de sa première victoire, mais également après sa première défaite contre un certain Viktor Troicki.

Novak Djokovic se souvient très bien du premier tournoi qu'il a disputé dans sa jeunesse. Alors qu'il n'avait que huit ans, l'ogre serbe l'avait emporté au premier tour au tie-break avant de s'incliner contre Viktor Troicki. Dans le podcast de l'ATP, Novak Djokovic est revenu sur ses premiers pas dans le tennis et a avoué à Vasek Pospisil qu'il avait pleuré à l'issue de ces deux matchs.

«Je pleurais beaucoup quand j’étais enfant»