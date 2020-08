Tennis

Tennis : Nick Kyrgios se fait tacler par le clan Nadal !

Publié le 10 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, Toni Nadal n’a pas hésité à tacler Nick Kyrgios sur son attitude.

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Nick Kyrgios a un comportement qui sort de l'ordinaire dans le monde du tennis. L'Australien casse les codes de ce sport, comme l'ont montré ses déclarations sur l’Aria Tour, initiative de Novak Djokovic. Il n'a pas ainsi hésité à tacler certains joueurs qui ont participé à ce tournoi d'exhibition comme Alexander Zverev, Borna Coric ou encore Dominic Thiem. Interrogé sur ce personnage haut en couleur, l’oncle de Rafael Nadal, Toni Nadal a glissé un petit tacle envers le comportement de l’Australien dans le tennis …

« Kyrgios ? Ce n’est pas mon style »