Tennis

Tennis : Serena Williams affiche ses grosses craintes face au coronavirus !

Publié le 9 août 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, le confinement a été de mise pendant de longues semaines. Serena Williams, qui a des difficultés pulmonaires, a fait part de ses craintes concernant l'épidémie.

Pour contrer le coronavirus, la quasi-totalité de la population mondiale s'est confiné pendant de longues semaines. Alors qu'elle a quelques soucis pulmonaires, Serena Williams a respecté avec la plus grande attention les règles sanitaires. Avant son entrée en lice au tournoi de Lexington ce lundi, la championne américaine a lâché de grosses confidences sur le coronavirus et la manière dont elle vit dans ce contexte si particulier.

«Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais eu le Covid-19...»