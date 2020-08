Tennis

Tennis : Coronavirus, masques... Serena Williams fait un incroyable geste

Publié le 2 août 2020 à 18h35 par A.D.

Pour lutter contre le coronavirus, le port de masque est de mise. Serena Williams a décidé d'apporter sa contribution et de faire un don de 4,25 millions de masques dans des écoles américaines.

Alors que le coronavirus fait de sérieux dégâts, le confinement a été de mise et les compétitions sportives ont été suspendues pendant de longues semaines. Pour retrouver un semblant de vie normale et préserver la santé publique, le port du masque est requis, surtout dans les lieux publics et clos. Pour venir en aide aux personnes dans le besoin, Serena Williams a décidé de prendre les choses en main. Comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram , la championne américaine a décidé d'offrir 4,25 millions de masques à des écoles.

«Faire don de 4,25 millions de masques aux écoles mal desservies»