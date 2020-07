Tennis

Tennis : Nick Kyrgios en remet une couche sur Borna Coric !

Publié le 31 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Très présent sur les réseaux sociaux pour protester sur la polémique de l’Adria Tour, Nick Kyrgios s’est de nouveau emporté en continuant d’allumer Borna Coric.

La polémique de l’Adria Tour n’est pas encore terminée. Tournoi d'exhibition organisé par Novak Djokovic, la compétition a tourné à la polémique avec de nombreux cas de contamination en pleine période de Covid-19. Un tournoi qui n’a pas plus du tout à Nick Kyrgios qui reproche à certains joueurs d’avoir participé au tournoi à l’image de Novak Djokovic ou encore Alexander Zverev. Le dernier joueur pris en grippe par l'australien est Borna Coric. Les deux hommes se clashent entre eux depuis quelques jours et la guerre ne semble pas s'arrêter de si tôt. Alors que le croate répondait à une attaque de l’Australien : « Vraiment Nick Kyrgios? Tu fais la leçon sur le comportement ? Tu t’ennuies beaucoup trop ». Nick Kyrgiosa décidé d'en remettre une couche sur son homologue…

C’est un peu ennuyeux de regarder ton tennis et ta personnalité