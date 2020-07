Tennis

Tennis : Ce nouvel hommage rendu à Roger Federer !

Publié le 30 juillet 2020 à 17h35 par A.D.

Parmi les plus grands sur les courts, Roger Federer serait également un grand homme. Hubert Hurkacz n'a pas tari d'éloges sur la personnalité du maitre à jouer suisse.

Roger Federer excelle sur les courts. Alors qu'il va fêter ses 39 ans dans quelques jours (le 8 aout), le maitre à jouer suisse fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde. Classé numéro 4 mondial (au classement ATP), Roger Federer reste un grand rival pour Novak Djokovic (33 ans) et Rafael Nadal (34 ans). Et celui qui a remporté le plus de titres du Grand Chelem (20) se distingue également par ses grandes qualités humaines. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Hubert Hurkacz (23 ans) lors d'un entretien accordé à Polsat Sport .

«C’est une personne très ouverte et modeste»