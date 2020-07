Tennis

Tennis : Roger Federer va viser la médaille d’or à Tokyo !

Publié le 26 juillet 2020 à 15h35 par T.M.

Alors que Roger Federer a annoncé qu’il ne retrouvera pas les courts avant 2021, le Suisse va donc se préparer pour la saison prochaine, avec notamment l’objectif de décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo.

A 38 ans, Roger Federer doit actuellement faire avec les caprices de son genou. Déjà opéré en début d’année, le Suisse a dû repasser sur la table d’opération il y a quelques semaines. De quoi obliger le numéro 4 mondial à prendre une décision radicale pour la fin de saison 2020. Dernièrement, Federer annonçait qu’il ne reviendrait pas avec 2021, afin de prendre le temps nécessaire de se remettre sur pied et revenir en forme pour la saison prochaine. Et 2021 s’annonce chargé avec notamment les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été décalés d’un an. Et au Japon, le médaillé d’or en 2008 avec Stan Wawrinka espère bien aller chercher une nouvelle distinction.

L’or pour Federer et Bencic ?