Tennis

Tennis : Rafael Nadal est encensé par son entraineur...

Publié le 25 juillet 2020 à 18h35 par A.D.

Alors qu'il entraine Rafael Nadal, Carlos Moya a tenu à faire son éloge. Ce dernier a fait part de son plaisir de faire partie de l'équipe du numéro 2 mondial.

Carlos Moya mène une belle vie auprès de Rafael Nadal. C'est en tous les cas ce qu'il a lui-même révélé. Alors qu'il entraine Rafael Nadal, Carlos Moya n'a pas tari d'éloges à son égard. Lors d'un Facebook Live , l'ancien joueur s'est totalement enflammé au sujet de Rafael Nadal, expliquant qu'il lui était facile d'entraineur l'actuel numéro 2 mondial (classement ATP).

«Nadal est toujours prêt à faire évoluer son jeu et à continuer d’apprendre»