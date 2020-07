Tennis

Tennis : Federer affiche une énorme inquiétude sur son grand retour

Publié le 25 juillet 2020 à 16h35 par A.D.

Handicapé par son genou, Roger Federer a décidé de mettre un terme à sa saison pour se soigner correctement. Interrogé sur son grand retour, le maitre à jouer suisse a avoué qu'il avait peur de ne plus avoir les même sensations sur les courts.

Roger Federer appréhende beaucoup son grand retour. Peu épargné par son genou, le maitre à jouer suisse a dû prendre une décision radicale. En effet, comme il l'avait lui-même annoncé, Roger Federer a mis un terme à sa saison 2020 pour prendre le temps de bien soigner sa blessure et revenir plus fort l'année prochaine. Lors d'un entretien accordé à SRF , qui paraitra ce samedi soir, Roger Federer a fait une grande révélation sur son grand retour. Comme il l'a reconnu, le numéro 4 mondial (au classement ATP) a peur de ne plus avoir le même niveau après ces longs mois d'absence.

«J'espère que je saurai toujours jouer au tennis quand je reviendrai»