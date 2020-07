Tennis

Tennis : Quand Novak Djokovic est comparé à une pépite de 18 ans...

Publié le 24 juillet 2020 à 17h35 par A.D.

Ancien coach de Novak Djokovic, Dusan Vemic a osé le comparer à Brandon Nakashima. Selon ses dires, le jeune talent de 18 ans a des qualités mentales similaires à l'ogre serbe.

Novak Djokovic peut compter sur le soutien de Dusan Vemic, son ancien entraineur. Touché par le coronavirus lorsqu'il organisait l'Adria Tour, le numéro un mondial a été fortement critiqué. Selon Dusan Vemic, Novak Djokovic va profiter de cette mauvaise passe pour revenir encore plus fort sur les courts. « Après tout ce qui s’est passé, Novak (Djokovic) ne peut que revenir plus fort, plus intelligent et meilleur. Il est physiquement et mentalement reposé. La seule chose qu’il n’a pas, comme la plupart des autres joueurs de tennis, c’est assez de matchs pour voir comment il est en forme. Mais comme je le connais, il n’a besoin que de quelques matchs, puis il retrouvera son meilleur niveau » , a-t-il expliqué à Sport Klub .

«Mentalement il est au niveau de (Novak) Djokovic»