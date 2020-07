Tennis

Tennis : Ce constat fort sur l’avenir de Roger Federer !

Publié le 22 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

Agé de 38 ans, Roger Federer pourrait prochainement prendre sa retraite. De nombreux fans du tennismans suisse craignent de le voir prendre cette décision. Dans ce contexte, un ancien joueur du circuit a rassuré les admirateurs de Federer.

« Je pense qu’il a toujours une grande envie de jouer. Si le corps tient, il peut jouer même à 50 ans. De plus, j’ai lu qu’il n’avait pas vraiment envie de stopper sa carrière. Je pense que c’est bien pour le tennis de voir quelqu’un comme lui qui veut jouer aussi longtemps et qu’il peut finalement le faire. J’espère pouvoir l’imiter. » a récemment lancé Andrea Seppi sur l’avenir de Roger Federer. Alors que de nombreux admirateurs du tennis suisse craignent de voir l’actuel numéro 4 mondial au classement ATP ranger très prochainement sa raquette de manière définitive, de nombreux joueurs du circuit tentent de les rassurer. Un ancien tennisman argentin s’est illustré dans ce domaine.

« C’est un joueur qui n’a jamais joué à l’économie. »