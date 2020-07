Tennis

Tennis : Thiem en rajoute une couche sur Djokovic... et balance sur Kyrgios !

Publié le 22 juillet 2020 à 9h35 par B.C. mis à jour le 22 juillet 2020 à 9h42

Interrogé par CNN, Dominic Thiem est revenu une nouvelle fois sur le fiasco de l'Adria Tour et les critiques qui se sont abattues sur Novak Djokovic.

Après le fiasco de l'Adria Tour, tournoi organisé par Novak Djokovic, ce dernier a été les cibles de toutes les critiques. En effet, le coronavirus s'est invité à la fête et a contaminé plusieurs participants. « Décision idiote de disputer cette ‘exhibition’ mais c'est ce qui se passe lorsque vous ignorez tous les protocoles. Ce n'est pas une blague », avait notamment lâché Nick Kyrgios sur les réseaux sociaux. L'Australien s'en est depuis pris à Dominic Thiem, également présent à l'Adria Tour et qui avait décidé de ne plus réagir aux sorties de Kyrgios.

« C’était notre propre décision »