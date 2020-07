Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un nouveau soutien après l'Adria Tour !

Publié le 15 juillet 2020 à 12h35 par B.C.

Alors que Novak Djokovic a fait parler de lui suite au fiasco de l'Adria Tour, l'ancien joueur Fernando Gonzalez a dénoncé le traitement subi par le Serbe.

Après la vague de tests positifs au coronavirus lors de l'Adria Tour, les critiques se sont multipliées à l'égard de Novak Djokovic, à l'initiative du tournoi. Le Serbe, également atteint par le Covid-19, a rapidement présenté ses excuses, mais cela n'a pas empêché certains acteurs du tennis de fustiger l'attitude du numéro 1 mondial durant l'Adria Tour. À son tour interrogé sur cette polémique, l'ancien joueur Fernando Gonzalez a regretté ces critiques.

« Ne viser que Novak ne me semble pas juste »