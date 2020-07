Tennis

Tennis : L’US Open reçoit un soutien de taille pour la reprise !

Publié le 14 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

Les instances américaines de tennis n’ont toujours rien n’exclu pour la reprise de l’US Open qui pourrait débuter le 31 août prochain. Face aux nombreuses critiques, le Grand Chelem a reçu un soutien très prestigieux !

L’US Open se tiendra-t-il ? C’est la grande question que se pose tous les grands admirateurs du tennis. Quand certains joueurs du circuit ATP souhaitent disputer le Grand Chelem qui pourrait débuter le 31 août prochain, d’autres craignent que les conditions ne soient pas du tout adaptées à la situation sanitaire toujours aussi alarmante aux Etats-Unis. Malgré les craintes de Novak Djokovic, Benoit Paire ou encore tout récemment Richard Gasquet, une légende du tennis a appelé les joueurs à disputer l’US Open.

« Je pense que le tournoi aura lieu et que les joueurs seront aussi bien protégés que possible. »