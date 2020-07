Tennis

Tennis : Coronavirus, US Open, Roland-Garros... Richard Gasquet fracasse l'ATP !

Publié le 14 juillet 2020 à 9h35 par B.C. mis à jour le 14 juillet 2020 à 9h54

Alors que le flou règne sur la suite de la saison de tennis, Richard Gasquet n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer la gestion de cette crise du coronavirus par l'ATP.

Alors qu'on imaginait la saison de tennis reprendre dans les prochaines semaines avec l'US Open et Roland-Garros, le flou règne en raison de la crise du coronavirus. Les chiffres alarmants de l'épidémie aux États-Unis pourraient en effet avoir raison du Grand Chelem américain, d'autant que certains joueurs n'hésitent pas à afficher leur inquiétude, et ce n'est pas le fiasco de l'Adria Tour qui va les rassurer. Novak Djokovic a d'ailleurs été pointé du doigt suite aux nombreux cas positifs au coronavirus durant l'exhibition, de quoi irriter Richard Gasquet qui a volé au secours du Serbe et a critiqué la gestion de cette crise par l'ATP.

« À l'ATP, ils sont catastrophiques »