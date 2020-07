Tennis

Tennis : L'US Open ou Roland-Garros ? Lucas Pouille a tranché

Publié le 12 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que des questions subsistaient sur la présence de Lucas Pouille à Roland-Garros et à l'US Open, son entraineur a livré une indiscrétion sur le calendrier du 58ème joueur mondial.

Après la longue interruption des compétitions en raison du Covid-19, les joueurs se préparent petit à petit à effectuer leur retour sur les courts. Parmi les prochains tournois du Grand Chelem prévus au programme figurent Roland-Garros et l’US Open. En manque de rythme à cause de l’interruption des compétitions, certains joueurs comme Lucas Pouille vont faire l’impasse sur certains tournois pour en privilégier d’autres. Et entre Roland Garros et l’US Open, le Français a tranché.

Lucas Pouille manquera l’US Open