Tennis

Tennis : Djokovic affiche un souhait fort pour la reprise des tournois !

Publié le 9 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Malgré le fiasco de l’Adria Tour, Novak Djokovic a salué la reprise des tournois un peu partout dans le monde et notamment aux Etats-Unis.

Le tennis pourrait reprendre très prochainement. Alors que des exhibitions sont organisées aux quatre coins du monde, l’ATP espère que les tournois reprendront le 14 août à l’occasion du tournoi de Washington. Toutefois, cette reprise demeure encore incertaine en raison de la propagation du virus aux Etats-Unis. Interrogé sur la tournée américaine, Novak Djokovic salue la décision de la Fédération d’organiser des tournois. Pourtant, le Serbe est au centre de toutes les critiques depuis le fiasco de l’Adria Tour, compétition organisée par Novak Djokovic au cours de laquelle de nombreux joueurs ont été contaminés.

« Je salue le fait qu’il y ait un effort et un engagement à travers le monde »