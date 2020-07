Tennis

Tennis : Adria Tour, polémique... Djokovic dénonce une stratégie contre lui !

Publié le 8 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Au cœur de nombreuses critiques après avoir été tenu responsable des cas de coronavirus annoncés après l’Adria Tour, Novak Djokovic a répondu à ses détracteurs et pense être au cœur d’un plan contre lui !

Novak Djokovic traverse un moment très difficile. Après avoir vu son tournoi amical virer totalement au cauchemar, l’actuel numéro 1 mondial a été la cible de nombreuses critiques. Selon plusieurs admirateurs du tennis, il est en grande partie responsable des différents cas de coronavirus annoncés à la fin de l’Adria Tour. Djokovic lui-même a d’ailleurs contracté le virus. Dans ce contexte compliqué, le Serbe a pointé du doigt un plan contre lui !

« Il me semble évident que cela répond à une stratégie. »