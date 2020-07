Tennis

Tennis : Coronavirus, Adria Tour... Herbert vole au secours de Djokovic !

Publié le 2 juillet 2020 à 17h35 par B.C.

Même si l'Adria Tour a viré au fiasco en raison de l'épidémie de coronavirus qui s'est propagée chez les joueurs durant le tournoi, Pierre-Hugues Herbert a tenu à soutenir Novak Djokovic, au cœur des critiques.

En attendant la reprise de la saison, Novak Djokovic avait décidé il y a quelques semaines d'organiser un tournoi amical dans les Balkans afin de retrouver le rythme. Malheureusement, l'Adria Tour a prouvé que l'épidémie de coronavirus n'était pas qu'un mauvais souvenir. Plusieurs participants, dont Djokovic, ont été testé positifs au virus, de quoi placer le Serbe dans une position délicate. De son côté, Pierre-Hugues Herbert avoue qu'il n'en veut pas à Novak Djokovic.

« Il passe beaucoup de temps à penser au tennis et à nous, les joueurs. C’est pourquoi je le défends »