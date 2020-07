Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un soutien de taille après le fiasco de l’Adria Tour !

Publié le 8 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

Critiqué pour avoir été tenu responsable du fiasco de l’Adria Tour par certains admirateurs du tennis, Novak Djokovic a reçu un soutien de taille !

Après avoir organisé un tournoi amical dans le but de retrouver des sensations à l’approche d’une éventuelle reprise, Novak Djokovic a vu Grigor Dimitrov, Viktor Troicki ou encore Borna Coric être diagnostiqués positifs au coronavirus. L’Adria Tour a donc totalement viré au cauchemar et de nombreux admirateurs du tennis ont expliqué que l’actuel numéro 1 au classement ATP était l’unique responsable de ce fiasco. Dans ce contexte, Djokovic a reçu un soutien de taille !

« La responsabilité revient au gouvernement serbe ! »