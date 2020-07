Tennis

Tennis : Dominic Thiem se prononce sur l’organisation de son tournoi !

Publié le 7 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

Pour maintenir l’activité du tennis, Dominic Thiem a décidé d’organiser un tournoi amical en Autriche dont il est particulièrement fier de l’organisation.

Après plusieurs mois d’interruption, cela commence à faire long pour les joueurs de tennis. Pour remédier au manque de matches, certains noms du sport de la petite balle jaune décident d’organiser des tournois d’exhibition, à l’image de l’Adria Tour, incitative de Novak Djokovic, qui avait fait très mauvaise impression après que plusieurs des participants aient été testé positifs au Covid-19. C’est maintenant Dominic Thiem qui organise un tournoi amical, du 7 au 11 juillet, sur la terre battue de Kitzbühel en Autriche. Un évènement dans lequel le Français Gaël Monfils sera présent et dont l’Autrichien est plutôt fier de l’organisation.

« Je pense vraiment que cela va être un succès »