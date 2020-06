Tennis

Tennis : Lucas Pouille analyse sa première défaite à l'UTS !

Publié le 15 juin 2020 à 17h35 par A.D.

Ce dimanche, Lucas Pouille s'est incliné face à Feliciano Lopez à l'UTS. Le Français s'est prononcé sur le format de la compétition avant d'analyser sa défaite.

Lucas Pouille n'a pas réussi son retour sur les courts. Opposé à Feliciano Lopez ce dimanche à l' Ultimate Tennis Showdown , ligue créé par le coach de Serena Williams Patrick Mouratoglou, le Français s'est incliné (3-2). Dans des propos rapportés par L'Equipe , Lucas Pouille a donné son impression sur cette toute nouvelle formule de tournoi avant de se livrer sur sa défaite.

«Je suis arrivé à revenir et le cinquième (set), c'était pile ou face»