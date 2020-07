Tennis

Tennis : Dominic Thiem se prononce sur la tenue de l’US Open !

Publié le 19 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Après sa victoire en finale du tournoi d’exhibition de Berlin, Dominic Thiem a reconnu qu’il ne savait toujours pas si l’US Open aura lieu. Mais son objectif est de s’y rendre.

Depuis plusieurs semaines et pour se préparer au retour des Grands Chelem, les joueurs de tennis participent à des tournois d’exhibitions. L’Adria Tour avait été organisé il y a quelques semaines. Ces derniers jours, un tournoi amical prenait place à Berlin. Un évènement remporté par Dominic Thiem en finale face à l'Italien Jannik Sinner (6-4, 6-2) ce dimanche. Le numéro 3 mondial confirme sa belle forme physique. Après la rencontre, l'Autrichien est revenu sur sa finale et a donné son avis sur le maintien de l’US Open…

« Je ne suis toujours pas sûr que ça aura bien lieu »