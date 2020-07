Tennis

Tennis : La grande annonce de Dominic Thiem sur l’US Open !

Publié le 14 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que de nombreux tennismans ont assuré qu’ils ne se rendraient pas aux Etats-Unis pour disputer l’US Open, Dominic Thiem a expliqué que la décision ne lui revenait pas !

Bien malin celui qui peut prédire avec certitude si l’US Open se tiendra ou pas. Alors que la situation sanitaire est toujours aussi alarmante aux Etats-Unis, les instances de tennis américaines n’ont toujours rien n’exclu quant au Grand Chelem. Alors que ce dernier pourrait commencer dès le 31 août prochain, de nombreux joueurs du circuit ATP comme Benoit Paire ont affirmé qu’ils ne disputeraient pas le tournoi dans de telles conditions. Dominic Thiem a expliqué que la décision n’était pas entre ses mains.

Thiem sera de la partie si l’US Open est organisé !