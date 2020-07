Tennis

Tennis : Nick Kyrgios reçoit du soutien après son clash avec Dominic Thiem

Publié le 10 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 10 juillet 2020 à 20h36

Les tacles entre Dominic Thiem et Nick Kyrgios sont plus que jamais au cœur de l’actualité du tennis. L’Autrichien avait en effet recadré le joueur australien après sa sortie déplacée sur l’Adria Tour. Aujourd’hui, un autre joueur du circuit a pris position.

Contre une éventuelle reprise du circuit ATP au vu du contexte difficile marqué par l’émancipation malheureuse du coronavirus, Nick Kyrgios a récemment taclé le fiasco de l’Adria Tour. Pour lui, ce tournoi amical qui a viré au cauchemar est la preuve concrète qu’un retour du tennis est impossible. Des propos que Dominic Thiem n’a pas digéré et il avait d'ailleurs fermement répondu à l’Australien : « Kyrgios lui-même a fait beaucoup de bêtises. C'est pour ça que j'ai encore plus de mal à comprendre quand il se mêle de tout. (...) Ce serait mieux qu'il s'améliore plutôt que de toujours critiquer les autres. » L’actuel 40ème mondial a ensuite repris de volée le tennisman autrichien sur son compte Twitter et en quelques jours, cette polémique a envahi l‘actualité de la petite balle jaune. C’est au tour du 15ème mondial de donner son avis.

« Nick Kyrgios est un bon gars pour moi »