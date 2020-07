Tennis

Tennis : L'annonce forte de Nadal sur sa concurrence avec Federer et Djokovic !

Publié le 10 juillet 2020 à 9h35 par A.D.

Depuis de longues années, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dominent la planète tennis. Le Majorquin s'est prononcé sur sa concurrence avec l'ogre serbe et le maitre à jouer suisse.

Malgré leur âge bien avancé, Novak Djokovic (33 ans), Rafael Nadal (34 ans) et Roger Federer (38 ans) restent les maitres incontestés du circuit. Depuis de longues années, les membres du Big3 raflent tout sur leur passage et en particulier les tournois majeurs. Alors qu'il a remporté 20 titres du Grand Chelem, Roger Federer détient actuellement le record, devant Rafael Nadal (19) et Novak Djokovic (17). Lors d'un entretien accordé à la BBC , Rafael Nadal a affiché son ambition de dépasser Roger Federer et a évoqué sa grosse concurrence avec ce dernier et Novak Djokovic.

«Je ne veux pas devenir fou en pensant aux 20 titres de Federer»