Tennis

Tennis : Roger Federer se veut rassurant sur son état physique !

Publié le 9 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Gravement blessé au genou il y a quelques mois, Roger Federer a donné des nouvelles rassurantes sur son état physique. Le Suisse « espère être en forme d’ici la fin d’année ».

À bientôt 39 ans, Roger Federer se rapproche de la fin de sa carrière. Lui-même le sait, la retraite se dessine petit à petit. Son corps lui avait déjà lancé un signal d’alerte il y a quelques mois. En effet, le Suisse avait annoncé en juin dernier sa grave blessure au genou droit et que sa saison 2020 était terminée. Roger Federer ne fera son retour sur les courts qu’à partir de 2021, saison pendant laquelle les Jeux Olympiques de Tokyo seront sa priorité. Le numéro 4 mondial a d'ailleurs tenu a donner des nouvelles rassurantes sur son état physique dans une interview pour RSI Sport .

« Je peux jouer… en marchant »