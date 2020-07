Tennis

Tennis : Roger Federer fait une grosse annonce sur l'US Open !

Publié le 7 juillet 2020 à 11h35 par B.C. mis à jour le 7 juillet 2020 à 11h37

Alors que la tenue de l'US Open reste incertaine en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit aux États-Unis, Roger Federer a annoncé qu'une décision sera prise dans les prochains jours.

On pensait que l'US Open allait se dérouler aux dates prévues, entre le 31 août et le 13 septembre, suite à l'annonce des organisateurs il y a plusieurs semaines, mais la hausse des cas de coronavirus aux États-Unis laisse planer le doute, surtout que plusieurs joueurs ont haussé le ton pour protester contre l'organisation du Grand-Chelem. « Quand je vois les conditions actuelles sur place, ce qu’il faut faire pour y participer, je préfère limite attendre les tournois en Europe comme Madrid et Rome tranquillement (…) Y aller c’est prendre le risque de se faire contaminer », a notamment lâché Benoit Paire ce week-end à RMC .

« Ils m’ont dit qu’ils décideront entre le 15 et le 30 juillet »