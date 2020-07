Tennis

Tennis : Andy Murray a fixé ses priorités pour la reprise !

Publié le 4 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que la saison va bientôt reprendre avec l’US Open et Roland-Garros, le Britannique Andy Murray a affirmé que ses priorités étaient les Grands Chelem.

Alors que la saison de tennis avait été interrompue à cause de l’épidémie de Covid-19, la reprise approche à grands pas. L’US Open marquera le retour des Grands Chelem et sera suivi de près de Roland-Garros. Certains joueurs ont été fermes, à l’image de Benoît Paire qui refuse de disputer le prochain tournoi américain ou de Gilles Simon qui a récemment poussé un énorme coup de gueule sur l’organisation de ce Grand Chelem. Le Britannique Andy Murray s’est également prononcé sur la reprise des Grands Chelem.

« Jouer les tournois du Grand Chelem serait ma priorité »