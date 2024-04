Une recrue du PSG déjà prête à réclamer son transfert ?

Thibault Morlain

Ciblé de longue date, Milan Skriniar a bel et bien fini par s'engager avec le PSG. Arrivé libre de l'Inter Milan, le Slovaque connait toutefois une première saison compliquée avec le club de la capitale. Au point déjà de remettre en question son avenir à Paris ? Alors que certaines rumeurs sont apparues à propos de Skriniar, Fabrizio Romano a mis les choses au point.

L'été dernier, le PSG a fini par faire venir Milan Skriniar. Prêt à sortir le chéquier quelques mois plus tôt, le club de la capitale a accueilli le Slovaque gratuitement, arrivé libre de l'Inter Milan. Sur le papier, Skriniar était un gros renfort pour le PSG, mais la réalité a été différente depuis le début de la saison. Décevant et blessé, le défenseur central a disposé d'un temps de jeu réduit à Paris.



« Pas au courant d'une demande de Skriniar de quitter le PSG »

Cette situation pourrait-elle déjà amener Milan Skriniar à quitter le PSG au mercato estival ? Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a répondu aux rumeurs qui circulent sur le Slovaque, lâchant : « Malgré les rumeurs, je ne suis pas au courant d'une demande de Milan Skriniar de quitter le Paris Saint-Germain pour le moment ».

« Ça va prendre du temps »