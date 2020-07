Tennis

Tennis : Le clan Djokovic monte au créneau après l’Adria Tour !

Publié le 19 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Après avoir subi une pluie de critiques pour avoir organisé un tournoi qui a fait circuler le Covid-19, Novak Djokovic a reçu le soutien de son grand-père.

Il y a quelques semaines, Novak Djokovic était au cœur de la polémique suite à l'organisation de l’Adria Tour. Le joueur serbe avait organisé un tournoi dans son pays et invité plusieurs joueurs du circuit à participer pour se préparer à la prochaine reprise de la compétition. Malheureusement, un invité inattendu s'est mêlé à la fête : le coronavirus. Après que plusieurs joueurs dont Novak Djokovic aient été contrôlés positifs au virus, de nombreuses personnalités du tennis se sont retournées contre l’organisateur. Aujourd’hui ce n’est pas un détracteur de Djokovic qui prend la parole mais un soutien.

Le grand-père de Djokovic vole au secours de son petit-fils