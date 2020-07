Tennis

Tennis : Dominic Thiem se prononce sur la reprise de la saison !

Publié le 18 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Dominic Thiem estime que l’arrêt des compétitions ne lui a pas fait de mal. L’Autrichien a également vanté les précautions sanitaires du tournoi de Berlin.

Après plusieurs mois d’interruption à cause de l’épidémie de la Covid-19, les compétitions de tennis vont bientôt reprendre. À l’affiche, il y aura notamment les Grands Chelem comme l’US Open et Roland-Garros qui seront organisés de manières spéciales pour éviter la propagation du virus. Plusieurs joueurs sont incertains quant à leur participation, à l’image de Novak Djokovic. De son côté, Dominic Thiem dispute le tournoi d’exhibition de Berlin, en Allemagne. Alors qu’il reprend les matches, l’Autrichien s’est prononcé sur son état physique, après plusieurs semaines d’arrêt…

« Cette pause ne m’a pas fait de mal »