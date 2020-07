Tennis

Tennis : Le constat de Thiem sur le fiasco de l’Adria Tour !

Publié le 14 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Après avoir vu l’Adria Tour virer au cauchemar, Dominic Thiem a organisé son tournoi amical qui s’est parfaitement déroulé. L’Autrichien a alors livré un constat sur les erreurs faites lors du premier tournoi.

Il y a plusieurs semaines, après avoir vu l’Adria Tour virer au cauchemar, Dominic Thiem avait présenté ses excuses. « Nous étions heureux de la présence des fans dans le stade lors de l’Adria Tour. De notre point de vue, les actions du gouvernement étaient correctes. Nous avons agi trop naïvement, nous sommes désolés des conséquences. » L’Autrichien et actuel troisième joueur mondial du classement ATP semble avoir appris de ses erreurs puisque le Thiem’s 7 s’est parfaitement déroulé. Thiem a d’ailleurs évoqué le fiasco de l’Adria Tour après ce tournoi.

« On a perdu contact avec la réalité »