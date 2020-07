Tennis

Tennis : Federer, Djokovic... Wawrinka dévoile le plus grand regret de sa carrière

Publié le 17 juillet 2020 à 17h35 par A.D.

Malgré quatre balles de match, Stan Wawrinka s'est incliné face à Roger Federer en demi-finale du Masters de 2014. Le natif de Lausanne a révélé qu'il s'agissait du pire souvenir de sa carrière.

Stan Wawrinka n'a toujours pas oublié cette défaite. C'était en demi-finale de Masters en 2014. Opposé à Roger Federer, Stan Wawrinka a obtenu quatre balles de matchs, mais n'est pas parvenu à les concrétiser. Résultat, il a dû laisser son compatriote disputer la finale face à Novak Djokovic. Lors d'un entretien accordé à l' Illustré , Stan Wawrinka est revenu sur cette désillusion et a admis qu'il s'agissait de sa pire défaite en carrière.

«La nuit suivante, je n’ai quasiment pas dormi»