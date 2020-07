Tennis

Tennis : Quand Stan Wawrinka est comparé à Djokovic et Nadal...

Publié le 16 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

L’entraîneur de Stanislas Wawrinka, Norman Magnus, a affirmé que le Suisse était l’ «un des meilleurs joueurs de l’histoire» et qu’il était «sous-estimé».

La saison de tennis reprendra d’ici quelques semaines. Les joueurs pourront enfin retrouver les courts de tennis, notamment lors de l’US Open et de Roland-Garros. L’occasion de suivre l’état physique des top joueurs après une longue période d’arrêt des compétitions à cause de l’épidémie de la Covid-19. À 38 ans, Roger Federer ne songerait pas encore à la retraite. Alors qu'il a hâte de retrouver les terrains, Stanislas Wawrinka s’impose également comme l’un des joueurs clés du classement. Son entraîneur Norman Magnus a tenu à mettre les choses au clair sur son niveau…

« Stan est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire »