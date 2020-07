Tennis

Tennis : Lucas Pouille revient sur sa terrible décision !

Publié le 15 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Blessé depuis plus de dix mois, Lucas Pouille a pris la décision de se faire opérer du coude. Un choix difficile à prendre malgré un circuit 2020 très particulier…

La décision a été très difficile à prendre pour Lucas Pouille. Le Français, blessé au coude depuis le mois de septembre, doit se faire opérer la semaine prochaine afin de se libérer de cette douleur qui le suit depuis plus de dix mois. Une période très compliquée de la carrière du 58e mondial, qui avait dû renoncer à l’Open d’Australie en janvier dernier à cause cette blessure…

« La décision a été compliquée à prendre »