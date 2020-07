Tennis

Tennis : Lucas Pouille se prononce sur son grand retour !

Publié le 15 juillet 2020 à 9h35 par La rédaction

Eloigné des courts depuis le mois de septembre en raison d’une blessure au coude, Lucas Pouille fait le point sur son état de santé et a encore du mal à programmer une date de retour.

Le 21 septembre 2019, Lucas Pouille disputait son dernier match officiel contre Jo-Wilfried Tsonga avant de ressenti une douleur au coude. Après une longue période de réflexion, le Nordiste a finalement décidé d’être opéré, ce qui ralentit forcément son retour à la compétition. Interrogé ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe , Pouille a livré ses vérités à ce sujet.

« Je ne reprendrai que lorsque je serai à 100% »