Tennis

Tennis : Coupe Davis, Covid-19… Nicolas Mahut est très remonté !

Publié le 17 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

Déjà très critique envers la nouvelle formule de la Coupe Davis, Nicolas Mahut s’est prononcé concernant l’annulation du tournoi international, survenue très tôt. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très remonté…

Nicolas Mahut n’a pas la langue dans sa poche en ce qui concerne la nouvelle formule de la Coupe Davis. Très critique envers un certain Gérard Piqué, le Français n’avait pas manqué l’occasion de dire tout haut ce qu’il pensait à propos des doutes du défenseur du Barça concernant l’annulation de la compétition en mai dernier : « On ne joue pas avec cette compétition-là. Peut-être que ça l'arrange. Il a perdu de l'argent sur la première édition, ce qui était prévisible... ». Et Mahut a récidivé…

« Le Covid-19 a bon dos »